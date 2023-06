Élise Guilbault reçoit une ovation en ondes, voici pourquoi

Une parfaite colaboratrice

Il faut dire que tout au long de la saison, Élise Guilbault a été parfaite, apportant sa touche toujours pleine de sourire à l’émission.

Sa douceur nonchalante et ses pointes d’humour toujours offertes au bon moment nous ont charmés et font d’elle une source de bonheur! On sait que quand elle est à l’écran, on va sourire!