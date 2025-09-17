L’adorable fillette de Jean-Luc Brassard nous présente sa poulette

Début du contenu principal.
Jean-Luc Brassard a partagé la plus adorable photo de sa grande fille sur Instagram.
Comme vous le savez peut-être, le célèbre skieur et son amoureuse, la danseuse et chorégraphe Shana Troy, sont parents de deux beaux enfants. Un garçon prénommé Grey et une fille qui s'appelle Ciel.
C'est d'ailleurs la fille de Jean-Claude Brassard qui nous fait craquer aujourd'hui.
Celle qui a récemment eu 5 ans a pris la pose avec sa poule dans le jardin familial. Sur l'image, la fillette montre son plus beau sourire en collant très fort sa poulette... qui semble adorer le câlin!
Voici la mignonne photo partagée par le champion olympique:
Elle est trop chou!
Vous pouvez suivre Jean-Luc et son amoureuse Shana sur Instagram pour voir toutes leurs superbes photos de famille.
Le célèbre skieur acrobatique et médaillé olympiqueJean-Luc Brassard s'est récemment lancé dans une nouvelle aventure télévisuelle avec la série documentaire L’envers de la médaille.
Et ce qui est génial, c'est qu'on peut la voir gratuitement sur le site de TVA+.
Voici la bande-annonce: