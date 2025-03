Réécoutez la dernière lecture érotique de Guylaine Tremblay à Je viens vers toi

L'histoire mettait de l'avant une acéricultrice du nom de Vilaine Tremblay qui ne savait que faire de toute la sève à récolter. Elle a dû faire appel à ses voisins pour l'aider. C'est donc Jean-René, le seul disponible, qui lui viendra en aide avec sa grosse mèche qui servira à percer l'écorce des érables et ainsi produire du sirop de catégorie A.

Guylaine Tremblay semblait possédée par l'histoire et sa façon de la rendre nous a captivé du début à la fin. On a adoré chacun de ses passages et on ne peut que constater que le public aussi.

Le 18 mars marquera la dernière animation de Marc Labrèche à la barre de Je viens vers toi et on gardera un souvenir impérissable de ce bijou d'émission, de tous les chakras qui se sont assis à la grande table et du merveilleux Shaggy Band qui a su nous faire vibrer chaque fois.

Pour voir ou revoir toutes les émissions de Je viens vers toi, rendez-vous au noovo.ca.

Vous aimerez aussi: