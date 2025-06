James Bond: Trois jeunes acteurs au cœur des rumeurs pour incarner le prochain 007

Jacob Elordi : le charme rebelle

Révélé au grand public grâce à son rôle dans Euphoria et plus récemment encensé pour Saltburn, Jacob Elordi est peut-être australien, mais son charisme à l’écran en fait un candidat sérieux pour le rôle de Bond. Et Amazon ne semble pas fermé à l’idée d’un acteur non britannique; après tout, George Lazenby, lui aussi Australien, avait déjà campé 007 dans On Her Majesty’s Secret Service en 1969. Jacob, avec son regard intense et sa prestance naturelle, pourrait offrir une version plus brute et émotionnelle de James Bond.