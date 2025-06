Le réalisateur québécois Denis Villeneuve réalisera le prochain James Bond

C’est désormais officiel: après avoir conquis le monde avec Dune, le grand Denis Villeneuve s’attaque à une autre légende du cinéma! Le réalisateur québécois pilotera le prochain film de la célèbre franchise James Bond, sous la bannière des studios Amazon MGM.

« Certains de mes plus vieux souvenirs de cinéphile sont liés à 007 », a confié Denis Villeneuve par voie de communiqué. « J’ai grandi en regardant les films de James Bond avec mon père. Pour moi, c’est un territoire sacré. »

Avec son style visuel audacieux et sa capacité à insuffler de la profondeur psychologique à des univers spectaculaires, Denis Villeneuve semble tout désigné pour réinventer l’agent secret le plus iconique du cinéma. Il promet de respecter l’héritage de la franchise tout en traçant une nouvelle voie: « J’ai l’intention d’honorer cette tradition et d’ouvrir la voie pour plusieurs futures missions. C’est une responsabilité immense, mais également incroyablement excitante pour moi et un grand honneur. »