Voyez les premières images de la deuxième saison attendue de Nuit blanche

La série reprend l’action avec la famille Hébert, tourmentée depuis le départ tragique et soudain de Loulou, la matriarche et reine de l’empire familial dans la saison un. L’intrigue de la deuxième saison nous entraine dans la vie des enfants de Loulou Marlène (Marilyse Bourke), Lucas (Jean-Philippe Perras) et Charlotte (Brigitte Lafleur), en quête de vérité entourant le décès de leur mère, alors qu’ils reprennent les rênes de l’entreprise familiale Nocturne. Avec une nouvelle gouvernance en place, la loyauté, les soupçons, les secrets et les trahisons imprègnent les relations du clan Hébert. L’entreprise et la famille survivront-elles?

La comédienne, animatrice et chanteuse adorée du public, France Castel, est de retour dans son rôle de Loulou Hébert, aux côtés de Rose-Marie Perreault qui incarne la matriarche dans sa jeunesse. À leurs côtés; Marilyse Bourke, Jean-Philippe Perras, Ron Lea, Stéphanie Colle, Orphée Ladouceur-Nguyen, Iannicko N'Doua, Jean-Moïse Martin, Christian Jadah, Nico Racicot, Antoine Pilon, Michel Rivard, Jean-Nicolas Verreault, Isabelle Brouillette, Élodie Grenier, Kim Despatis, Simon Pigeon, Marie-France Lambert, Lisette Guertin, Richard Fréchette et Bruno Verdoni font toujours partie de la distribution.

Brigitte Lafleur s’ajoute à la série dans le rôle de Charlotte Hébert (en remplacement de Valérie Blais) et parmi les nouveaux venus, nommons Martin Desgagné, Irdens Exantus, Hugues Saint Louis, Henri Chassé, Thomas Boonen, Olivier Lamarche, Anne-Julie Proulx, Marguerite Bouchard, Devi Julia Pelletier, Rémi Poitras, Étienne Courville, Mélanie Ghanimé et Claude Gagnon.