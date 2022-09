Voyez Isabelle Boulay sur scène avec ses cheveux couleur feu

Isabelle Boulay avait une chevelure de feu ce mercredi, lors d’un événement qui réunissait de grands noms de la musique francophone. C’est lors de la Super Franco Fête, qui se déroulait à l’Agora de Québec, que la star de la musique a arboré cette crinière de lionne époustouflante.



Son coiffeur Marcus Villeneuve, le styliste des stars, a déposé des images de ce look parfait créé à l’occasion de la soirée. Les grandes boucles détendues dans ses cheveux couleur feu: on ne peut qu’être en admiration devant sa tête magnifique! Voyez son look dans la vidéo en en-tête.



En plus de la photo, Marcus a publié de courtes vidéos montrant la chanteuse sur scène avec Robert Charlebois, Patrick Bruel et Garou, pour ne nommer qu’eux. Au total, la soirée mettait en vedette une trentaine d’artistes.



On est frappés par la beauté d’Isabelle Boulay qui ne semble pas vieillir du tout, ou qui en tout cas, le fait tout en merveille. Et que dire de son talent!

Recommandé pour vous