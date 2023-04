Ingrid Falaise: un souvenir de grossesse aussi drôle que mignon!

Derrière chaque féminicide il y a une maman, un papa, une sœur, un frère, un enfant. Derrière chaque femme assasinée il y a des coeurs brisés, des vies changées, des cris la nuit et des ailes qui essaient de repousser. Merci à tous les proches qui ont vissés leurs yeux dans les miens et qui m’ont offert leurs histoires. À la mémoire de 💫 Brigitte Serre, Cheryl Bau-Tremblay Nassima et Afifée Saroufim Isabelle Lavoie Aïda, Houidad, Hend et Leila El Tomi, Vickie Belle-Isle Pina Rizzi Françoise Côté parce que collectivement, on a pas le droit de les oublier. FEMME JE TE TUE - dès le 3 janvier sur Investigation Réal Mariane Mc Graw Prod Anemone Films Crave en français Noovo @bell