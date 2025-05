Ingrid Falaise demande l'aide de ses fans

Un groupe a été mis sur pied sur Facebook pour recueillir et partager toute l'information au sujet de cette disparition, MISSING: LIAM GABRIEL TOMAN.

Il y a également un site Web mis à la disposition du public, liamtoman.com.

Le jeune homme portait un manteau noir et vert, un pantalon de neige noir, un chandail vert et une tuque au moment de sa disparition. Il serait parti à pied à la fermeture du bar P’tit Caribou de Tremblant et ne serait jamais rentré à l'hôtel.