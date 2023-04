6 influenceuses en vogue font le BUZZ tout en JEAN à Coachella

Sans plus attendre, découvrez les photos de Lucie Rhéaume, Livia Martin, Cindy Cournoyer, Emy-Jade Greaves, Noémy Petit et Marina Bastarache et leur look tout en denim qui nous rappelle le fameux kit de Justin Timberlake et Britney Spears qui a fait sensation aux American Music Awards en 2001!

Utilisez la petite flèche à droite pour découvrir toutes les photos du carrousel!