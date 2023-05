Ines et Stevens d’OD : voyez la baignade nocturne des tourtereaux à Bali

Les grands gagnants d’OD dans l’Ouest, Ines et Stevens, ont profité de quelques jours en amoureux sur la magnifique île de Bali, s’offrant même une baignade nocturne romantique.

C’est dans leurs stories respectives qu’on a pu suivre leurs aventures, eux qui sont ensemble pour quelques jours seulement dans ce décor paradisiaque.

Sur une photo complètement mignonne déposée sur le compte de l’amoureuse, on les voit entrelacés sur le bord de la piscine, elle vêtue d’un bikini couleur sable et lui d’un short noir. Ils y sont souriants et plus amoureux que jamais et on adore le décor en arrière-plan!!

Plusieurs activités étaient au menu pour leur découverte de l’endroit féérique. Ils en ont effectivement profité pour se détendre, s’amuser avec des singes, visiter des marchés et faire la fête!