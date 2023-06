Indéfendable: cette actrice chouchou sera de retour dans la saison 2!

En entrevue avec Showbizz.net, le producteur Charles Laforune a confirmé que la comédienne était à nouveau sur le plateau de tournage.

On pourra donc connaître la suite de son histoire! C'est une nouvelle géniale, car les fans d'Indéfendable étaient un peu restés sur leur faim lorsqu'elle était rentrée à la maison après le procès. En espérant que le destin de la juge Fortin ne sera pas trop sombre...

Par ailleurs, on retrouvera bientôt Josée Deschênes dans son fameux rôle de Creton dans La petite vie! Afin de souligner le 30e anniversaire de la série et pour remercier le public de son impressionnante fidélité, Claude Meunier a écrit six nouveaux épisodes qui nous permettront de découvrir ce que sont devenus les principaux membres du clan Paré en 2023.