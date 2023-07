Hugo Girard en deuil : Un message poignant pour rendre hommage à son père

Dans un message émouvant, Hugo exprime sa douleur en déclarant : « Hier, mon père nous a quittés pour son dernier voyage. Ça nous a tous pris par surprise. La vie est ainsi faite, elle ne tient qu'à un fil ! Chérissez-la et profitez au maximum, car chaque minute qui passe en est une de moins. Il adorait son petit-fils. Les dernières années ont été plus difficiles en raison de la distance et de la maladie, mais de beaux souvenirs restent à jamais gravés dans nos mémoires. Je t'aime papa ❤️ ».

Le message poignant de Hugo est accompagné d'une photographie touchante où l'on peut voir le père d'Hugo Girard en compagnie de son petit-fils. Cette image témoigne de l'amour familial qui les unissait et rappelle les moments précieux partagés ensemble.