Rupture pour Sabrina Cournoyer

C'est en entrevue avec le magazine 7 Jours que Sabrina s'est confiée sur cette nouvelle période de grands changements.

«Il y a environ deux mois, je me suis séparée. Nous savions depuis un moment que ça viendrait. Nous avons travaillé extrêmement fort pour essayer de défaire les noeuds, de traverser ensemble des conflits et des situations qui étaient extérieurs à nous et qui ont apporté leur lot de stress, de difficultés et d'ombres dans notre couple. Nous avons vraiment essayé beaucoup de choses et travaillé dans une direction commune, mais certaines situations nous avaient effrités. C'est là que l'écoute de soi-même est importante. Il y a un moment où on finit par se dire: «Nous nous sommes donné plusieurs chances, mais nous en sommes arrivés à un moment où nous avons dû admettre que nous étions face à cette finalité!» que si on est vraiment respectueux et bienveillant l'un envers l'autre, il faut en arriver à se souhaiter d'être heureux individuellement.», dévoile-t-elle.

Elle ajoute: «Nous avons beaucoup pleuré. La décision ne s'est pas prise du jour au lendemain: ça s'est fait lentement. Nous avons essayé encore un peu, mais ça ne fonctionnait pas. Nous nous sommes donné plusieurs chances, mais nous en sommes arrivés à un moment où nous avons dû admettre que nous étions face à cette finalité.»

Enfin, la pandémie de coronavirus n'aura en rien aidé le couple, qui traversait une période mouvementée, déjà.

«Nous avons vécu beaucoup de choses ensemble. Il y a eu aussi la pandémie, qu'il ne faut pas sous-estimer. Beaucoup de couples vivent une rupture en ce moment, et c'est souvent une répercussion cachée de la pandémie. Nous avons composé avec des choses avec lesquelles nous n'étions pas habitués à composer.», conclut-elle.