Horoscope de la semaine du 13 novembre 2023

Scorpion (24 octobre au 22 novembre)

Amour

Vous traverserez des hauts et des bas en ce moment. Peut-être que votre moral est à plat et que vous avez besoin de mettre un peu d’extra à votre ordinaire, de pimenter votre vie, de rire un peu plus.

Travail et argent

Sur le plan financier, vous administrerez l’argent des autres ou de l’entreprise avec une belle efficacité. Bref, en tant que gestionnaire, vous épaterez la haute direction.