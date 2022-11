Après avoir publié une photo à l'hôpital, Cloé de L'amour est dans le pré rassure ses abonnés

Cloé Gauthier de L’amour est dans le pré, a déménagé en février dernier au Nicaragua avec sa famille. Celle qui a quitté sa ferme pour s’établir en Amérique centrale y vit des moments magiques avec ses enfants et son amoureux.

On se plonge dans son univers avec sept photos de sa vie sous le soleil, des images qui font rêver et qui donnent envie de faire nos valises et nous envoler nous aussi vers le Sud.