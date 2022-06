Harry Styles ouvert à une réunion de One Direction

Harry Styles ne ferme pas la porte à une possible réuion pour One Direction!

En fait, la star britannique se dit même ouverte à la possibilité et croit qu'il pourrait s'agir de quelque chose de «vraiment bien» si c'était fait «de la bonne manière».

«Je pense qu'on a tous vécu quelque chose de spécial ensemble. Il y a beaucoup d'amour. Je pense que s'il y a un moment pour nous pour que nous le fassions de la bonne manière, ce serait super.» - Harry Styles, Spout

One Direction s'était formé en 2010 lors de l'émission The X Factor, aidé par le grand manitou et juge colérique Simon Cowell. La formation s'est placée en pause officiellement en 2015.

Vous aimerez aussi: