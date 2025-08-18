Halle Berry attire tous les regards dans un dessous de satin rouge détrempé

Début du contenu principal.
Halle Berry a enflammé le web ce week-end avec une photo en sous-vêtement. La star d'Hollywood a publié quelques photos d'elle sur Instagram dans un somptueux déshabillé rouge.
Sur l’image, on peut voir la megastar s’éclater au bord d’une piscine à l’eau turquoise, visiblement en vacances sous un ciel brumeux.
Vêtue d’un dessous de satin rouge détrempé, l’actrice rayonne de bonheur. Elle arbore également une couronne de fleurs fraîches sur la tête, ajoutant une touche tropicale à son ensemble.
La star de 57 ans ose encore avec charme et authenticité.
En mars dernier, Halle Berry avait fait jaser lors de la cérémonie des Oscars, l'actrice avait embrassé langoureusement, Adrien Brody.