Guylaine Tremblay reprend ce défi de taille

Voici le résumé de la pièce écrite par Steve Gagnon et mise en scène par Édith Patenaude :

Elle enseigne la littérature à Montréal et passe ses étés à la campagne dans le Sud de la France où elle retrouve, année après année, ses amis et son amour de vacances. Intransigeante, elle aime débattre, questionner l’ordre établi et se rendre utile en paroles et en actes, sans rendre de comptes à personne. Jusqu’à ce que la vie vienne ébranler son corps et, par le fait même, ses convictions les plus profondes.

Les billets sont disponibles dès maintenant sur le site de La Bordée et le site de La Licorne. Ne ratez surtout pas votre chance de voir Guylaine Tremblay sur les planches dans ce spectacle applaudi par la critique!