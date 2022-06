Guylaine Guay: une grande nouvelle concernant sa famille

Guylaine Guay a annoncé une belle et grande nouvelle concernant sa famille, aujourd'hui : ils déménagent!

L'autrice et animatrice devient propriétaire pour la toute première fois de sa vie. Dans une vidéo partagée sur Instagram, la star explique qu'elle, son amoureux et son plus jeune fils, Clovis, habiteront désormais dans un endroit de 600 pieds carrés. Et ce sera à eux!

Autre belle nouvelle : l'aîné de Guylaine Guay, Léo, aura son tout premier appartement juste au-dessus. Ils auront donc une maison bigénérationnelle, et la vedette de Big Brother Célébrités sera toujours près de son fils. Voici la vidéo de Guylaine Guay annonçant ce grand changement dans leur vie :