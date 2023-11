Guy Fournier révèle être atteint d'un cancer

Guy Fournier a révélé qu'il est atteint d'un cancer du poumon.

Le célèbre auteur révèle dans sa biographie Jamais deux sans moi avoir reçu un diagnostic de cancer il y a quelques mois.

En entrevue avec le magazine 7 Jours, il a confié que cette nouvelle a été un choc pour lui mais qu'il demeure positif malgré tout: « Oui, ça m’a secoué. J’ai arrêté de fumer il y a plus de 50 ans... Je n’avais aucun symptôme qui aurait pu me laisser croire que j’avais un cancer. Le pneumologue m’a annoncé que j’avais une grosse masse inopérable, on m’a suggéré de faire des examens. J’ai dit à Maryse que j’en avais peut-être pour deux ou trois mois à vivre. Les examens ont révélé qu’il n’y avait pas de métastases. Je suis une immuno-thérapie depuis quelques mois, elle pourrait réduire la tumeur ou en ralentir la progression. Ça semble marcher! »