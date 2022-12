Guy A. Lepage demande l'aide du public

Guy A. Lepage demande un coup de main du public pour arrêter un cybercriminel qui s'est emparé de son compte Twitter!

Le célèbre animateur de Tout le monde en parle utilise régulièrement cette plateforme et y est suivi par plus de 483 000 personnes. Ce matin, il a perdu accès à son compte officiel. Un pirate informatique s'en est emparé et a publié un faux concours afin d'arnaquer les abonnés de Guy A. Lepage.

Ce dernier s'est donc tourné vers Instagram où il a mis ses fans en garde et leur a demandé d'aller signaler son compte Twitter :