Guy A. Lepage partage une vidéo troublante

Nous préférons ne pas publier la vidéo afin d'éviter de donner de la visiblité à cet homme aux propos haineux, mais vous pouvez la voir en suivant ce lien sur Twitter.

Voici d'abord un extrait écrit des propos du détracteur :

« Petit message pour toi, mon petit Guy A. Lepage. Quand est-ce que tu décal*sses d'icitte de Twitter? On écoeurés de te voir la face. Trump est revenu. Fait que décal*sse au plus cr*ss. On est écoeurés de voir que tu ch*es des menteries comme un ost* de pas bon. T'es un vendu ost* de nouvel ordre mondial. [...] Gang d'ost*s de corrompus durant la pandémie, vous avez été payés »

Et voici la réaction de Guy A. Lepage, publiée directement sur son Twitter compte officiel :

« Un message perso qui m’est gentiment adressé, du comploteux qui a menacé le PM de mort. Il est en bris de conditions. Il aura sa sentence le 28. Je plains déjà son compagnon de cellule. Ce sont des pires que lui, suspendus de Twitter, que Elon Musk veut amnistier. »

Le détracteur n'a pas répondu à ce tweet par la suite. Vous pouvez lire les nombreux commentaires des internautes sous la publication de la star québécoise.