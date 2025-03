Au tour de Guy A. Lepage de réagir à «la montée de lait du livreur de pizza»

«Je suis le seul entrepreneur autour de la table et là, je me dis 'Calisse, y'a de quoi que je comprends pas." Nous là, quand nos affaires fonctionnent pas, on va pas dire au gouvernement 'Donnez nous de l’argent.’ […] Pendant 40 minutes, personne n’a dit ‘Pourquoi ça ne fonctionne pas? Est-ce que c’est parce que le contenu qu’on fait c’est de la marde? Pourquoi nos musées sont vides? Pourquoi nos salles de théâtre sont vides?' Ils reçoivent déjà des millions, et des millions, et des millions, et des millions. Il n’y a personne qui s’intéresse sur ce qu’ils font, eux. La seule chose qu’ils disent, c’est ‘On n’a pas assez d’argent, donnez-nous plus d’argent.’ J’avais l’air d’être avec une gang d’extraterrestres, ça n’avait aucun bon sens. […] On a des Samsung pis des Iphone à 1000$ au bureau, pis on filme avec ça et on fait 83 millions de visionnements à tous les mois. Tu te dis, admettons, que Tout le monde en parle doit tirer 2 millions par semaine de cotes d’écoute. On fait 83 millions avec des cellulaires à 1000$ à se filmer nous-même, comme ça. En tout cas, c’est complètement déconnecté comme discours, jamais d’introspection. Ce monde-là ne pourrait jamais être en affaires, c’est impossible. Ça me fait capoter. L’argent du monde est gaspillé ben raide. Si je publie cette vidéo-là ça va être probablement très long avant que je me fasse réinviter mais pour moi, j’ai une plateforme et je vais l’utiliser.»

Guillaume Abbatiello du Groupe Salvatoré a ensuite comparé l’argent investi en culture au fiasco SAAQclic en clamant que «l’argent du peuple est dilapidé ben raide.»

Voici ce que lui a répondu Guy A. Lepage aujourd'hui: