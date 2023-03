Guillaume Cyr sera en vedette dans cette série internationale!

Ce qu'il y a de génial, c'est que la série sera diffusée sur Prime Video. Elle sera donc accessible dans 240 pays et territoires à travers le monde!

Voici le synopsis officiel de la comédie dramatique :

The Sticky raconte l’histoire de Ruth Landry (Margo Martindale), acéricultrice dure et hautement compétente qui en a assez d'être étouffée par les conventions polies et bureaucratiques propres à son pays. Cette bureaucratie menace de la priver de tout ce qu'elle aime : sa ferme, son mari et son droit à la liberté. Avec l'aide de Rémy Bouchard (Guillaume Cyr), un agent de sécurité plutôt doux, et de Mike Byrne (Chis Diamantopoulos), un petit mafieux, Ruth changera son destin et transformera l'avenir de sa communauté avec le vol de millions de dollars de sirop d'érable.