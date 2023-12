Absence de Gino Chouinard à Salut Bonjour: voici ce qu’on a pensé de l’animation de Mathieu et Sabrina

Hier, une nouvelle a secoué les téléspectateurs de Salut Bonjour. Gino Chouinard a dû s'absenter en raison de problèmes de santé. C'est Ève-Marie Lortie qui a pris le relais.



Ce matin, c'était une nouvelle paire d'animateurs qui a pris le relais. Mathieu et Sabrina, respectivement responsable du web et chroniqueuse culturel de l'émission, se sont associés pour animer Salut Bonjour. Cette combinaison a apporté une touche unique à l'émission et a été chaleureusement accueillie par les fans.