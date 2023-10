Guy A. Lepage vivement critiqué après l'entrevue de Ginette Reno à Tout le monde en parle

Pour certains, l'entrevue a été qualifiée de «malaisante». L'animateur a été critiqué pour avoir centré l'entretien sur les aspects négatifs, plutôt que de mettre en avant les nombreuses réalisations de l'invitée. Les commentaires ont souligné que la conversation était superficielle et que certaines blagues étaient inappropriées.

Un des commentaires sur la publication Facebook de l'émission a déclaré : «Pourquoi l'entrevue avec Ginette Reno est si malaisante, on dirait qu'il cherche plus à lui pointer ses défauts et défaites que ses belles et grandes réussites ? »