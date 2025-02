L’amour est dans le pré: cette prétendante quitte de son plein gré en larmes

«Ça ne serait vraiment pas honnête de ma part de me mettre en relation avec quelqu’un et que plus tard, ça ressort et je lui fasse mal. Pour moi, c’est d’être assez honnête avec moi et elle», a précisé la femme de 72 ans.

Manon, une des prétendantes de Sylvie, a été très touchée par les raisons du départ de Ginette puisqu’elle a aussi des blessures et du cheminement à faire. «Je comprends ce qu’elle vit présentement», a avoué Manon.