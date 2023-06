Gildor Roy annonce une formidable nouvelle!

Voici ce qu'a confié la star québécoise:

«J'attends au mois d'août et je m'asseois avec un réputé réalisateur qui va faire le ménage là-dedans, et on va sortir ça pendant l'hiver.»

Le réalisateur et musicien fort talentueux dont parle Gildor Roy est bien connu du public: c'est Éloi Painchaud! On a bien hâte d'entendre ça.

Vous pouvez revoir l'entrevue en entier sur le site de Bonsoir, bonsoir!