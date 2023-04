Geneviève Schmidt sur son rôle dans STAT: «Isabelle me ressemble quand même»

«C’est un plaisir d’incarner Isabelle Granger et j’adore jouer dans STAT. On s’entend que c’est un travail d’équipe et, selon moi, on a fait ça de main de maître, comme des champions. Je recevais les textes, semaine après semaine, et je me disais tout le temps: "Ah, mon Dieu, c’est du bonbon, c’est du bonheur! Cette scène-là me touche, celle-ci est très technique..." Je touche à plein de pans de mon jeu avec ce rôle, et Isabelle me ressemble quand même, malgré le fait que je ne vis pas ce qu’elle vit. »

Geneviève Schmidt a également raconté avoir été renversée la première fois qu'elle a rencontré Suzanne Clément. Elle était déjà une grande fan de l'actrice avant de la cotoyer au quotidien sur le plateau de STAT :

« J’étais bien énervée de jouer avec elle. La première fois que je l’ai rencontrée, c’était pour une photo. J’étais tellement impressionnée que j’ai bafouillé quatre ou cinq fois... J’étais gênée! »

Les tournages reprennent en juillet prochain et on pourra voir la prochaine saison dès l'automne sur ICI Télé.