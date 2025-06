Geneviève Schmidt confirme enfin la nouvelle qu’on espérait tous

Autre surprise annoncée dans les derniers mois: STAT changera de rythme. Fini la quotidienne! La série sera désormais diffusée chaque semaine, le mardi soir. Un changement qui promet d’apporter un souffle nouveau à la production. Moins d’épisodes, oui, mais une intensité encore plus grande. Geneviève a d’ailleurs mentionné que les six premiers épisodes seraient particulièrement chargés en émotions et en rebondissements!

Ça promet! Serez-vous au rendez-vous?!

