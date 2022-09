Gémeaux: Fabienne Larouche déplore l’absence d’hommage à District 31

Fabienne Larouche s’est désolée que la fin de District 31 n'ait pas été soulignée lors du gala des prix Gémeaux, qui a eu lieu la semaine dernière. C'est lors de son passage à Tout le monde en parle que la productrice a affirmé être déçue et surprise que le succès de la quotidienne, qui a été un phénomène notoire, n’ait pas été souligné lors de l'événement.

Fabienne Larouche a alors déclaré, avec une pointe d’amertume dans la voix: «ça s’est terminé dans l’indifférence». Elle s'est désolée que les cotes d’écoute soient boudées au profit de la qualité. Selon elle, cette façon de faire rend la célébration des Gémeaux plus nichée, et destinée à l’industrie et non au public.

Fabienne Larouche a ensuite confié s’être entretenue avec l’auteur Luc Dionne le soir des Gémeaux, lui qui lui a confié avec sagesse: «Tu sais, Fabienne, le plus beau Gémeaux, c’est le million de personnes qui nous a écouté tous les jours.»

Il faut quand même dire que Luc Dionne a reçu le prix des meilleurs textes. Ce dernier a cependant reçu son trophé lors du gala d’ouverture qui avait lieu en après-midi, et non pas lors du grand gala.

Des nouvelles de STAT

Fabienne Larouche est par ailleurs revenue sur le départ canon de STAT et sur les critiques que certains ont formulées sur la série. Depuis le début de la série, des membres du milieu hospitalier ont effectivement souligné certaines incohérences avec leur quotidien.

Cette dernière a ajouté que la production souhaite être le plus réalistes possible, se servant d’ailleurs des conseils d’urgentologues et membres du milieu hospitalier… mais elle a aussi rappelé que c’était une fiction.

