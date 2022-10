Garou annonce une formidable nouvelle!

« Je suis heureux de vous annoncer la sortie de mon nouvel album “Garou Joue Dassin” le 4 novembre:

Enfant j’ai été bercé par Joe Dassin, c’était un de mes premiers éveils musicaux, et il m’accompagnera aussi dans mes amourettes d’adolescent, puis de mon premier grand amour. Plus tard, je l’ai fait découvrir à ma fille et aujourd’hui, c’est à mon tour de vous le faire redécouvrir 🎶

Il sera disponible dès demain en précommande ! »

Si vous avez récemment vu Garou en spectacle, vous aurez peut-être eu la chance de le voir interpréter l'un ou l'autre des succès de Joe Dassin.

Voici un petit montage d'extraits filmés en 2021 lors d'un concert à Sherbrooke :

 

Garou Joue Dassin sera lancé le 4 novembre prochain.