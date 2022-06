C'est confirmé: il n'y aura plus de Gala Artis

La fin de la Soirée Artis a été annoncée par le biais d'un communiqué envoyé aux médias cet après-midi :

« Le monde des médias et de la télévision évolue sans cesse, et de plus en plus rapidement. Ce qui était un gage de succès autrefois n’est plus toujours aussi pertinent aujourd’hui. C’est le cas des galas traditionnels, qui ne répondent plus exactement à leur mission d’origine. D’ailleurs, l’intérêt pour ce genre de soirées est en déclin à travers le monde. Après une longue réflexion de plusieurs mois, TVA en est venu à la conclusion qu’il était temps pour ARTIS de tirer sa révérence. [...] C’est donc un chapitre magnifique qui se termine pour ARTIS, après 36 années d’émotions fortes au cours desquelles le public a pu couronner ses coups de cœur et témoigner de la place importante qu’ils occupent dans son quotidien. »

La controverse a-t-elle pu jouer un rôle dans cette décision?

Depuis 2019, les artistes déploraient publiquement le manque de diversité parmi les nommés du Gala Artis.

En 2020, Jay Du Temple se disait « choqué et gêné de voir sa grosse face souriante dans cette mer blanche ». La même année, en plein mouvement Black Lives Matter, des vedettes ont dénoncé le manque de diversité de cette liste.

L'organisation avait aussi été critiquée pour la même raison en 2019, ainsi que l'an dernier, où la grande majorité des nommés était blanche.