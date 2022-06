Gabrielle Marion dévoile une merveilleuse vidéo avec son nouveau chum

La célèbre créatrice de contenu web, qui avait lancé son premier livre autobiographique en 2019, Je suis Gabrielle, partage un message des plus inspirants afin de briser les tabous.

«En ce mois de la fierté j’avais envie de mettre en lumière la plus belle chose qui m’est arrivée depuis longtemps. Être une femme trans dans l’air du dating actuel, faisant partie d’un monde cisgenre hétérosexuel prédominant, c’est pas toujours simple.J’ai, aujourd’hui, le bonheur d’être avec un homme plus que fière de qui je suis, Gabrielle; femme trans. ❤️ J’ai fréquenté, dans mes années de célibat, beaucoup d’hommes cisgenres hétéronormatifs qui, à quelque part, préféraient me garder dans l’ombre un peu.Cette fois-ci, c’est différent. Cet homme bien spécial, qui m’apprend chaque jour à être aimé de la bonne façon et qui m’apprend aussi à aimer de la bonne façon, est la définition même de l’homme cisgenre, hétéronormatif.Il n’a jamais côtoyé de personnes 2SLGBTQ*, n’est jamais allé dans un bar queer (sauf maintenant une fois avec moi hihi), n’a jamais vu de personnes trans, n’a jamais vu de shows de dragqueens, etc... Mais aujourd’hui, j’arrive dans son monde rempli d’ignorance et il arrive dans mon monde plein de diversité.De son côté, il me montre que je vaux autant et même plus que quiconque, il m’aime vraiment pour qui je suis et il est fier de stand up pour moi s’il le faut.Il m’écoute, il me comprend et il veut surtout comprendre ma réalité.Un esprit ouvert comme le sien, c’est beau à voir.Dès la première date il était honnête sur ses « inquiétudes sociétales » face à ma trans-identité, il n’avait jamais connu cette réalité.Je l’ai éduqué sur le sujet, je lui ai tout dit, tout expliqué. Il était réceptif à l’éducation, et cette ouverture fait toute une difference.Maintenant je fais partie de sa famille, il fait partie de la mienne, je tisse des liens avec ses amis et lui avec les miens. Il ne s’en rend peut-être pas compte mais à deux, on éduque une panoplie de personnes qui vivent dans les préjugés.On brise des tabous ensemble pour montrer qu’il n’y a rien à juger. Je pourrais rien demander de mieux que l’amour sain qu’il me donne chaque jour. J’avais envie avec ce message de montrer que peu importe le degré d’ignorance, si on veut on le peut.Tout est possible et l’amour sain et pur existe vraiment peu importe son genre, son attirance et son passé🤍🏳️‍⚧️», confie-t-elle.