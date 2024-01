Gabrielle Marion de Big Brother Célébrités: «c’est mon alliance la plus solide»

L'arrivée de la slop dans la maison

Cette semaine, nous avons reçu une lettre de Big Brother concernant l’arrivée de la slop. Si on mange volontairement de la slop pendant une semaine, nous allons recevoir 10 jetons. Alors, moi et 10 de mes colocs, on a décidé de se mettre sur la slop. Je pensais que ça allait être facile, mais on réalise que manger est un plaisir de la vie, et que la slop… c’en est vraiment pas un. À la fin de la semaine, on va recevoir 10 jetons, même si on ne sait pas à quoi ils servent encore.

C’était un challenge personnel. On a testé pleins de recettes. On a essayé cru, que je ne suggère vraiment pas, en petites boulettes dans le air fryer… mais le moins pire est définitivement dans un smoothie, avec beaucoup de glace et de l’eau.