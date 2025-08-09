Frédérique Guay dévoile son ventre arrondi dans une superbe série de photos

La journaliste sportive Frédérique Guay rayonne de bonheur et elle vient tout juste d’en offrir un bel aperçu à ses abonnés!

Sur Instagram, elle a partagé une série de magnifiques clichés capturant avec douceur sa grossesse en cours.

Eh oui, au début du mois de juin, Frédérique avait annoncé une grande nouvelle: elle attend son tout premier enfant avec son conjoint, l’ancien défenseur des Sharks de San Jose, Marc-Édouard Vlasic. Un moment marquant dans la vie du couple, accueilli avec beaucoup d’enthousiasme par leurs proches et leur communauté.