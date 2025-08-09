Frédérique Guay dévoile son ventre arrondi dans une superbe série de photos

Début du contenu principal.
La journaliste sportive Frédérique Guay rayonne de bonheur et elle vient tout juste d’en offrir un bel aperçu à ses abonnés!
Sur Instagram, elle a partagé une série de magnifiques clichés capturant avec douceur sa grossesse en cours.
Eh oui, au début du mois de juin, Frédérique avait annoncé une grande nouvelle: elle attend son tout premier enfant avec son conjoint, l’ancien défenseur des Sharks de San Jose, Marc-Édouard Vlasic. Un moment marquant dans la vie du couple, accueilli avec beaucoup d’enthousiasme par leurs proches et leur communauté.
Presque deux mois après cette annonce, la journaliste - qu’on pouvait notamment voir en couverture du tournoi de tennis de la Coupe Banque Nationale pour TVA Sports — a dévoilé des photos touchantes où son ventre arrondi est à l’honneur.
Dans une lumière naturelle et une ambiance apaisante, elle pose avec grâce, laissant transparaître toute la joie et la sérénité qui accompagnent cette nouvelle étape!
Les réactions ne se sont pas fait attendre : la section commentaires déborde de félicitations, de cœurs et de messages remplis d’amour pour le futur bébé et les futurs parents.
Toutes nos félicitations à Frédérique et Marc-Édouard pour cette belle aventure qui commence, et beaucoup de bonheur à venir pour leur petite famille en devenir!
Rappelons que Frédérique Guay, qu’on a pu voir au fil des ans à TVA Sports et comme cheffe d’antenne à LCN, avait elle aussi fait un grand saut l’an dernier. Elle avait choisi de suivre son cœur jusqu’en Californie, où elle s’est installée dans la charmante banlieue de Willow Glen, au nord de l’État, avec son partenaire.
Vous aimerez aussi: