Frédérique Guay partage de magnifiques photos de son nouveau-né

Dans une adorable publication, les nouveaux parents ont dévoilé la grande nouvelle avec ces mots: « L’Amour Pur! Sweetest Love! Samuelle Vlasic 🤍 12/12/25 ».

Quelques magnifiques photos accompagnent le message et il suffit d’un coup d’œil pour comprendre à quel point l’émotion est au rendez-vous! Samuelle, née en décembre dernier, y apparaît paisible, déjà entourée de beaucoup d’amour!

Cette naissance marque un tournant important pour le couple, tant sur le plan personnel que professionnel. Pour Marc-Édouard Vlasic, vétéran bien établi de la LNH, c’est une nouvelle page qui s’écrit. Lui qui avait signé, en 2017, un important contrat de huit ans, se retrouve aujourd’hui à réfléchir à la suite, avec une réalité familiale complètement transformée!