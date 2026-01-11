Frédérique Guay partage de magnifiques photos de son nouveau-né

Début du contenu principal.
La cigogne est passée!
C’est une annonce toute en douceur que Marc-Édouard Vlasic et Frédérique Guay ont partagée avec leurs abonnés sur Instagram dans les derniers jours.
Eh oui, le couple a accueilli son tout premier enfant, une petite fille qui s'appelle Samuelle.
Dans une adorable publication, les nouveaux parents ont dévoilé la grande nouvelle avec ces mots: « L’Amour Pur! Sweetest Love! Samuelle Vlasic 🤍 12/12/25 ».
Quelques magnifiques photos accompagnent le message et il suffit d’un coup d’œil pour comprendre à quel point l’émotion est au rendez-vous! Samuelle, née en décembre dernier, y apparaît paisible, déjà entourée de beaucoup d’amour!
Cette naissance marque un tournant important pour le couple, tant sur le plan personnel que professionnel. Pour Marc-Édouard Vlasic, vétéran bien établi de la LNH, c’est une nouvelle page qui s’écrit. Lui qui avait signé, en 2017, un important contrat de huit ans, se retrouve aujourd’hui à réfléchir à la suite, avec une réalité familiale complètement transformée!
De son côté, Frédérique Guay a aussi opéré un grand virage au cours de la dernière année. Après une carrière bien connue du public québécois en information sportive et à l’animation, elle a choisi de suivre son cœur et de s’installer en Californie avec son conjoint. Le couple a élu domicile dans le charmant quartier de Willow Glen, où ils profitent désormais du soleil et d’un tout nouveau rythme de vie.
Entre l’arrivée de Samuelle, un congé de maternité à savourer et les questionnements naturels liés à l’avenir professionnel de Marc-Édouard, les prochains mois s’annoncent intenses, mais surtout remplis de moments précieux!
Toutes nos félicitations aux nouveaux parents!
