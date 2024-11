Frédérick Robichaud répond en anglais à ses abonnés et il est surprenant

Frédéric Robichaud a fait une suite de vidéos sur Instagram dans lesquelles il répond aux questions de ses abonnés et sa réponse en anglais nous a tous surpris.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

En effet c’est pendant une séance de questions-réponses que le co-animateur d’Occupation double à répondu en anglais à un fan qui le lui demandait. Et après plusieurs blagues à propos de son niveau de bilinguisme, on s’attendait à pire!

Fred a expliqué que la maîtrise de l’anglais était très importante pour lui et qu’il allait travailler en ce sens. Il envisage donc reprendre des cours et ainsi terminer l’année 2025 en étant parfaitement bilingue. On sait que c’est le cas de sa douce Alicia Moffet et on imagine qu’elle doit lui être d’une bonne aide.

Les vidéos de Fred Robichaud répondaient aussi à d’autres questions comme son meilleur moment préféré de la saison d’Occupation double, ce à quoi il a répondu le mauvais tour qu'Alicia et lui ont joué en faisant croire à leur séparation.