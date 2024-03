Frédérick Robichaud est victime d'un délit de fuite

C'est sur Instagram qu'on a pu découvrir l'histoire rocambolesque:

«La gang, savez-vous ce qui vient de m’arriver? Genre, j’en reviens pas. Je capote. J’étais à une intersection bien relaxe, j’écoute de la musique. Et là, je me fais rentrer dedans! Mais, là, il faut comprendre qu’il y a une semaine, je revenais du garage parce qu’une gratte m’est rentrée dedans! Donc là, ça vient juste de m’arriver, 7000$ de réparations, je ne suis pas responsable, mais ça reste que ça fait ch**r, parce que tu n’as pas ton char pendant une semaine. Donc là, bien relaxe à la lumière, je me fais rentrer dedans et ça fesse quand même. Alors, là, je suis à une intersection à six voies à Laval et je ne peux pas sortir ici, il y a bien trop de chars et la lumière devient verte. Donc, je me dis, je vais me stationner sur le côté, et là je me tourne et le vieux monsieur passe à côté de moi sur la ligne (…) je le vois se sauver, délit de fuite! Je peux pas rien faire, car il y a des chars. Bon samaritain, je me dis que c’est impossible, je me suis déjà fait rentrer dedans et (…) d’habitude tu arrêtes, tu ne te sauves pas! Donc bref, je l’ai perdu, j’ai jamais été capable de le retrouver, donc je me suis fait rentrer dedans deux fois en deux semaines», confie-t-il.

C'est un coup dur pour Fred, qui a été victime de deux accidents de voiture en l'espace de deux semaines seulement!

Cependant, malgré ces revers personnels, les nouvelles sont plus réjouissantes du côté professionnel pour Frédérick. En effet, en plus de sa participation en tant qu'animateur pour une deuxième saison de l'émission de téléréalité Occupation Double cet automne, il est également le fondateur et propriétaire de la célèbre compagnie de bijoux Five Jwlry, qui connaît un beau succès.