Les yeux plein d’eau, Fred Robichaud quitte le dernier plateau d’Occupation Double

Comme on le sait l’aventure Occupation Double est désormais terminée: Les gagnants sont couronnés et les animateurs retraités jusqu’à peut-être l’année prochaine qui sait? Fred Robichaud en a d’ailleurs fait part sur ses réseaux sociaux.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

En effet, le co-animateur de la populaire télé-réalité nous a partagé sa tristesse après le dernier tournage de Les vendredis OD. C’est avec les yeux pleins d’eau qu’il a dit « finir ça en beauté ».

D’ailleurs, les amoureux Fred et Alicia qui semblent déjà nostalgiques, ont partagé des magnifiques clichés et vidéos du voyage final aux Maldives qui nous donnent vraiment envie d’y aller. Les paysages sont à couper le souffle et leur complicité est toujours belle à voir.

On leur souhaite beaucoup d’autres projets pour la prochaine année!

