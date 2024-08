François Chénier et Catherine Lachance: Rumeurs de séparation pour le couple de longue date!

Ensemble, ils ont élevé deux enfants, Marie et Antoine, aujourd'hui âgés de 21 et 19 ans.

Leur relation, qui a débuté dans les années 90, a toujours été sous les projecteurs, les deux comédiens étant bien connus du public pour leurs nombreux rôles à la télévision et sur scène.

Bien que ni François ni Catherine n'aient encore commenté publiquement ces rumeurs, les spéculations continuent de croître. Cette nouvelle nous rappelle que même les relations les plus solides peuvent rencontrer des obstacles, et que la vie privée des personnalités publiques est souvent sujette à l'attention du public. Espérons que, quelles que soient les circonstances, François et Catherine trouvent chacun la paix et le bonheur dans ce nouveau chapitre de leur vie.

Pssst! François était accompagné d'une mystérieuse jeune femme sur le tapis rouge de la pièce Moi... et l'autre à Terrebonne.

