Qui est Thomas Aubé de STAT? Voici ce que les fans présument

L’épisode de ce jeudi de STAT s’est terminé par un énorme retournement de situation, quelque chose qu’on n’avait pas vu venir !

Alors qu’Emmanuelle (Suzanne Clément) et Rosalie (Marine Johnson), la fille de Philippe (Patrick Labbé), allaient chez le notaire pour le testament de ce dernier, on a appris qu’il y avait une troisième personne mentionnée dans le testament : un certain Thomas Aubé.