Voici à quoi on s’attend pour la finale avant les fêtes de STAT

De plus, Steeve Jolicoeur (Marc Beaupré) est de retour aux soins intensifs après avoir été la cible de plaintes au collège des médecins. Les téléspectateurs ont pu le voir en pleine crise, laissant présager la possibilité d'un trouble bipolaire. La question se pose : Emmanuelle (Suzanne Clément) osera-t-elle révéler la situation de Steeve ?



Les tensions sexuelles entre Claude Coupal (Caroline Néron) et Pascal (Normand d'Amour) atteignent un sommet, et les spectateurs se demandent si ces deux personnages céderont enfin à leurs désirs. Des signes avant-coureurs de rapprochements avaient déjà été perçus avant le départ de Pascal de St-Vincent.