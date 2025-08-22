Après 10 saisons, c’est la fin pour cette émission animée par Stéphane Bellavance

Début du contenu principal.
Après 10 saisons à l’antenne d’ICI Télé, le populaire jeu-questionnaire Au suivant ne reviendra pas pour la prochaine rentrée télévisuelle.
L'équipe de production de l'émission animée par Stéphane Bellavance a annoncé la nouvelle via une publication sur ses réseaux sociaux.
Le concept d'Au suivant reposait sur une file de participants qui tentaient, tour à tour, de répondre correctement à une série de quatre questions pour accéder à la finale. En cas d’échec, le candidat cédait immédiatement sa place au suivant.
Stéphane Bellavance sera encore présent dans nos écrans à Télé-Québec, où il assure l’animation des émissions Génial! et Moi j’mange.
Pour les nostalgiques, il est également possible de le retrouver dans quelques épisodes de son émission Méchant Changement, disponibles en rattrapage sur Crave.