Stéphane Bellavance pose avec son beau grand garçon sur le tapis rouge

Stéphane Bellavance et son fils Mathis ont fait une rare apparition ensemble, dimanche soir, sur le tapis rouge de la cérémonie des Prix Gémeaux!

L'animateur de Moi j'mange et son grand garçon étaient chics et élégants pour l'occasion. On adore leur belle complicité.

Voici le superbe portrait capturé par notre photographe Karine Paradis :