C'est la fin pour Carey Price!

Début du contenu principal.
Une page d’histoire se tourne à Montréal...
La rumeur courait entre les branches depuis plusieurs jours maintenant et elle est désormais officielle: Carey Price ne fait officiellement plus partie du Canadien de Montréal!
Le gardien de but vedette, figure plus que reconnue de l’organisation depuis près de deux décennies, a été échangé aux Sharks de San Jose.
Eh oui, finis les «Go Habs Go» pour Carey!
Le Tricolore cède à la fois les droits de Price ou plutôt son imposant contrat ainsi qu’un choix de cinquième tour au repêchage de 2026. En retour, Montréal met la main sur le défenseur Gannon Laroque, un jeune joueur de 22 ans qui a évolué dans les ligues mineures et n’a pas joué la saison dernière. Peu de chances, donc, qu’il enfile un jour l’uniforme bleu-blanc-rouge.
Pour le directeur général Kent Hughes, cette transaction était surtout une question de calendrier et de finances. Le 1er septembre, Carey Price a touché son dernier boni à la signature de 5,5 millions. Dès lors, son contrat devenait beaucoup plus attrayant pour une équipe comme San Jose, qui pouvait absorber son salaire résiduel (largement couvert par les assurances). Résultat: Montréal libère enfin de la masse salariale et dispose d’une marge de manœuvre d’environ 5 millions de dollars à l’aube de la nouvelle saison!
À 37 ans, Carey Price ne reviendra plus sur la glace en raison de blessures au genou qui l’empêchent de performer à haut niveau. Absent de la LNH depuis 2022, il quitte donc officiellement le Canadien comme le gardien le plus victorieux de toute son histoire:
Il aura marqué sa génération avec son calme, sa technique impeccable et sa constance. Pourtant, un trophée manque cruellement à son palmarès: la Coupe Stanley. Le plus près fut en 2021, quand Montréal s’est incliné en finale contre le Lightning de Tampa Bay!
Repêché en 2005 par le Canadien au 5e rang, Carey Price a porté l’organisation pendant près de 15 ans. Il a connu les grandes séries de 2014, la conquête de la médaille d’or olympique avec Équipe Canada en 2014, et surtout, la folle épopée de 2021 qui a redonné espoir aux partisans.
Son départ officiel est un moment symbolique: c’est la fin d’une époque!
Vous aimerez aussi: