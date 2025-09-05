C'est la fin pour Carey Price!

Une page d’histoire se tourne à Montréal...

La rumeur courait entre les branches depuis plusieurs jours maintenant et elle est désormais officielle: Carey Price ne fait officiellement plus partie du Canadien de Montréal!

Le gardien de but vedette, figure plus que reconnue de l’organisation depuis près de deux décennies, a été échangé aux Sharks de San Jose.

Eh oui, finis les «Go Habs Go» pour Carey!