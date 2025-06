Chanteurs masqués: Un ex-participant reprendra le jeu dans un nouveau costume!

Les grands gagnants des saisons précédentes - Wilfred Le Bouthillier & Marie-Élaine Thibert (2021), Véronique Claveau (2022), Michel Courtemanche (2023) et Gabrielle Destroismaisons (2024) - sont tous des noms qui ont marqué le cœur du public. Et cette nouvelle édition pourrait bien ramener une voix familière… dans un tout nouveau costume!

Parmi les nouveautés de cette cinquième édition: chaque émission dominicale durera 90 minutes, ce qui signifie plus de performances, plus de duos inédits avec des artistes invités, et encore plus de moments savoureux entre les enquêteurs et l’animateur Sébastien Benoit, qui revient pour une deuxième saison.

Les enquêteurs Mélissa Bédard, Sam Breton, Anouk Meunier et Stéphane Rousseau auront fort à faire pour deviner l’identité des vedettes cachées derrière les masques. Et ce ne sera pas leur seule mission…