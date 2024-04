Après 5e rang, Maude Guérin admet être inquiète pour la suite

«Je trouve ça dur, parce qu'habituellement, on recommençait au mois de mars à tourner. Fait que là, quand tu arrêtes, tu te dis : "Mon Dieu, je n'aurai plus la ferme. Je n'irai plus tourner à la ferme. Je n'aurai peut-être plus un lead". Je ne sais pas, à l'âge que j'ai, ce qui se présente devant moi.»

Quand Maude Guérin parle de «lead», elle signifie un premier rôle dans une série télé. On comprend que l'équipe peut ressentir un certain vertige après 6 années à retrouver la même équipe et les mêmes lieux de tournages.

Avec son immense talent et son charisme indéniable, nous sommes certains que nous reverrons Maude Guérin dans un rôle comme celui de Marie-Luce dans 5e rang!