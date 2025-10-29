Passer au contenu principal
Le fils de Paris Hilton avait un message pour Britney Spears

PAR :

Le fils de Paris Hilton, Phoenix, a lancé un adorable message à sa tante Britney Spears.

C’est dans une vidéo montrant la fière maman justement déguisée en la chanteuse dans son clip Oops I Didi It Again, que le petit Buzz Lightyear s’est adressé à sa «tatie».

Encouragé par Paris Hilton, toute souriante, le mignon petit bonhomme a lancé: «Allô tatie Britney, je m’ennuie. Je t’aime, je t’aime Britney.»

Il a terminé avec un adorable «Oops, I di dit again».

Sous la vidéo montrant Paris Hilton vêtue de la fameuse combinaison de latex rouge, cheveux coiffés exactement comme la reine de la pop dans son vidéoclip, elle a inscrit:

«Phoenix adore sa Tatie Britney. J'ai eu tellement de plaisir à me déguiser en toi cette année @BritneySpears ! On t'aime, tu nous manques, et on a hâte que tu reviennes passer du temps avec moi et les bébés bientôt.»

Un costume très réussi (et nostalgique) pour Paris Hilton

On ADORE le costume de Paris qui a d’ailleurs aussi déposé une vidéo d’elle faisant du lipsynch sur la chanson, montrant encore davantage son look très réussi.

De voir ainsi une icone des années 2000 rendre hommage à une autre icone des années 2000 a quelque chose de très satisfaisant!

